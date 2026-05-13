ВСУ беспилотниками атаковали село в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удары дронами по жилым домам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар БПЛА по селу Новогоровка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате массированной атаки БПЛА противника на село Новогоровка Токмакского муниципального округа повреждения получили четыре многоквартирных дома», — говорится в публикации.

Повреждения получила также амбулатория Токмакской центральной районной больницы. Здесь от взрыва разбились стекла.

Глава региона отметил, что информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

6 мая Балицкий сообщал о 20 попытках атаковать Энергодар в Запорожской области, который является городом — спутником ЗАЭС. Значительные повреждения получила инфраструктура города, но сами жители не пострадали.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации. В результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники были своевременно эвакуированы. Пухов добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее житель Запорожской области шапкой сбил украинский дрон.