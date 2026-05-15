Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадали четверо
Telegram-канал «Оперштаб Белгородской области»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде, ранены как минимум четверо мирных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Пострадали еще трое взрослых, всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате детонации загорелись несколько балконов. Сотрудники МЧС потушили пожар.

Несколько дней назад ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по селу Новогоровка Запорожской области. Повреждения получила также амбулатория Токмакской центральной районной больницы.

6 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о 20 попытках атаковать Энергодар, который является городом — спутником ЗАЭС. Значительные повреждения получила инфраструктура города, но жители не пострадали.

Ранее Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область.

 
