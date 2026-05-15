Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс» об уничтожении двух беспилотников, летевших на столицу.

«Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении мэра.

В ночь на 15 мая Собянин сообщал об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве.

14 мая с 8:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. По данным Минобороны, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымом.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» предложил включить в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта. Зампред Совбеза подчеркнул, что беспилотники стали частью современной жизни, как гражданской, так и военной. По его мнению, за БПЛА и безэкипажными транспортными средствами стоит будущее.

Ранее президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники.