Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс» об уничтожении двух беспилотников, летевших на столицу.

«Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении мэра.

В ночь на 15 мая Собянин сообщал об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве.

14 мая с 8:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. По данным Минобороны, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымом.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» предложил включить в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта. Зампред Совбеза подчеркнул, что беспилотники стали частью современной жизни, как гражданской, так и военной. По его мнению, за БПЛА и безэкипажными транспортными средствами стоит будущее.

Ранее президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!