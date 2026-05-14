Российские военные начали охват Константиновки с флангов

Пушилин: ВС РФ обходят с флангов Константиновку в ДНР
Российские войска обходят с флангов Константиновку. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Говоря о Константиновке, здесь идет охват с флангов данного населенного пункта», — рассказал Пушилин.

Он добавил, городские бои продолжаются в районе промышленной зоны и на западе города.

6 мая сообщалось, что российские войска прорываются к центру Константиновки в Донецкой народной республике. Военные ВС РФ берут город в клещи. Они закрепились в районе местного вокзала, а также заняли район Шанхайского пруда. Кроме того, российские бойцы начали прорываться в населенный пункт с запада, из ранее взятой Ильиновки, заявили военкоры.

Также обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» заявили, что решающая стадия финального сражения за Донбасс наступила, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами.

До этого глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролируют более 60% Константиновки.

Ранее Путин раскрыл, какая часть ДНР пока остается у ВСУ.

 
