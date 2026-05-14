Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

Трамп заявил, что Иран не получит китайского военного оборудования

Трамп заявил, что Си Цзиньпин не собирается поставлять Ирану военное оборудование
Kenny Holston/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ходе переговоров в Пекине, что Китай не будет поставлять Ирану военное оборудование. Его слова приводит Fox News.

«Он заявил, что не собирается поставлять военное оборудование (Ирану - ред.). Это важное заявление», — сказал Трамп.

Комментируя прошедшие переговоры с Трампом, китайский лидер назвал визит американского президента историческим.

14 мая в Пекине состоялись переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Этот визит стал первой поездкой американского лидера в столицу КНР за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году.

В апреле также стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Китай, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. 15 апреля председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал приветствия российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее эксперт выделил главное в переговорах Трампа и Си Цзиньпина.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!