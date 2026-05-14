Трамп заявил, что Иран не получит китайского военного оборудования

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ходе переговоров в Пекине, что Китай не будет поставлять Ирану военное оборудование. Его слова приводит Fox News.

«Он заявил, что не собирается поставлять военное оборудование (Ирану - ред.). Это важное заявление», — сказал Трамп.

Комментируя прошедшие переговоры с Трампом, китайский лидер назвал визит американского президента историческим.

14 мая в Пекине состоялись переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Этот визит стал первой поездкой американского лидера в столицу КНР за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году.

В апреле также стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Китай, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. 15 апреля председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал приветствия российскому лидеру Владимиру Путину.

