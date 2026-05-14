Эксперт выделил главное в переговорах Трампа и Си Цзиньпина

Востоковед Маслов: прорыва в переговорах Трампа и Си Цзиньпина не случилось

Учитывая то, что многие вопросы, обсуждаемые на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, остались без публичных комментариев, переговоры были «крайне тяжелыми». Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

«Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», — сказал востоковед.

Пекин считает, что политические противоречия, например по ядерному оружию или Тайваню, не должны мешать экономическим отношениям. Американская же позиция оказалась весьма слабой, учитывая, что Вашингтон увяз на Ближнем Востоке, добавил эксперт.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. В Пекине прошли переговоры американского лидера с председателем КНР. Встреча длилась более двух часов.

Изначально поездка планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с главой Белого дома в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Белом доме заявили, что США не нужна помощь Китая в вопросе примирения с Ираном.