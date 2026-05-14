В Китае высказались об испытании Россией ракетного комплекса «Сармат»

Го Цзякунь: в КНР обратили внимание на сообщения об испытании Россией «Сармата»

В Пекине обратили внимание на сообщения об успешном испытании Россией ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам военного, ракета превосходит своего предшественника — ракету «Воевода». Глава государства уточнил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал очень высокую оценку испытанию новейшего ракетного комплекса «Сармат». Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это очень важное событие.

Ранее в США заявили о преимуществах двигателя российской МБР «Сармат».