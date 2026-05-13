В Кремле назвали испытание «Сармата» очень важным событием

Песков: Путин дал высокую оценку пуску комплекса «Сармат»
Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин дал очень высокую оценку испытанию новейшего ракетного комплекса «Сармат». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции США на запуск «Сармата».

 
