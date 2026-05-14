В США заявили о преимуществах двигателя российской МБР «Сармат»

Жидкостный двигатель межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» дает российскому изделию весомое преимущество. Об этом сообщает американское издание The War Zone (TWZ).

В материале отмечается, что такая технология может считаться устаревшей, но при этом она по-прежнему обладает рядом преимуществ. В частности, жидкостный двигатель обеспечивает ракете более высокие характеристики по сравнению со многими двигателями на твердом топливе. Сильными сторонами жидкостного двигателя также являются весовая эффективность и возможности по увеличению полезной нагрузки.

При этом в статье обращается внимание и на сложности эксплуатации таких систем. Так, жидкостные ракеты нуждаются в более сложном обслуживании, и их трудно поддерживать в заправленном состоянии на протяжении длительного времени.

12 мая стало известно, что российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты РС-28 «Сармат».

