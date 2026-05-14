Взрывы произошли в Черкассах

Взрывы произошли в городе Черкассы в центральной части Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Подробности произошедшего не приводятся. В настоящее время в Черкасской области действует воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги на территории Харьковской области.

В период с 9 по 11 мая действовало перемирие между Россией и Украиной в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Минобороны РФ сообщили, что российская армия зеркально реагировала на удары Вооруженных сил Украины во время действия режима прекращения огня. По данным министерства, за это время было зафиксировано 30383 нарушения со стороны ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не оставили без ответа действия противника, они открыли огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, били по пунктам управления и местам запуска украинских дронов.

