ВСУ в этом году несколько раз чаще нарушали перемирие, чем в 2025-м

ТАСС: ВСУ в этом году более чем в два раза чаще нарушали перемирие, чем в 2025-м

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время действия перемирия ко Дню Победы с 8 по 11 мая более чем в два раза чаще нарушали режим прекращения огня по сравнению с перемирием в такой же период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, изучив данные министерства обороны России.

По информации ведомства, с 8 по 11 мая 2026 года было зарегистрировано 30 383 случая нарушения перемирия украинским войсками. За время перемирия ВСУ совершили 3475 обстрелов позиций российской армии из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО), минометов и танков. Также противник нанес 26 212 ударов с применением беспилотников. Кроме того, ВСУ предприняли 37 атак позиций подразделений ВС РФ.

При этом во время действия режима прекращения огня в те же даты 2025 года ВСУ 14 043 раза нарушили перемирие.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия зеркально реагировала на удары Вооруженных сил Украины во время действия перемирия в период с 8 по 11 мая. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не оставили без ответа действия противника, они открыли огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, били по пунктам управления и местам запуска украинских дронов.

В министерстве также заявили, что режим прекращения огня завершен, ВС РФ продолжили проведение СВО.

Ранее стали известны цели ударов российской армии после окончания перемирия на Украине.