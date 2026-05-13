В Харькове произошли взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов
В Харькове произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги на территории Харьковской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Харьковской области действует воздушная тревога.

В период с 9 по 11 мая действовало перемирие между Россией и Украиной в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия зеркально реагировала на удары Вооруженных сил Украины во время действия перемирия в период с 8 по 11 мая. По данным министерства, за время его действия было зафиксировано 30383 нарушения со стороны ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не оставили без ответа действия противника, они открыли огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, били по пунктам управления и местам запуска украинских дронов.

В министерстве также заявили, что режим прекращения огня завершен, ВС РФ продолжили проведение СВО.

Ранее на Украине предупредили о возможном «вотерауте».

 
