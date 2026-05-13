В России оценили угрозу немецко-украинских ракет Ruta Block 2

Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 могут представлять угрозу для России. Об этом заявил Telegram-канал «Военная хроника», комментируя запуск совместного производства вооружений немецким концерном Rheinmetall и украинским стартапом Destinus.

По данным канала, совместное предприятие под названием Rheinmetall Destinus Strike Systems планирует начать серийный выпуск продукции в конце 2026-го или начале 2027 года. Ключевым проектом станет ракета Ruta Block 2, способная стартовать из морского 40-футового контейнера и поражать цели на расстоянии свыше 700 километров.

Авторы отмечают, что таким образом Германия испытывает собственные технологии без прямого участия в конфликте на Украине. На фоне планов Евросоюза и Украины по наращиванию производства боевых беспилотников к подобным разработкам следует относиться «более чем серьезно», считают журналисты.

В конце марта глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер жестко высказался о производстве украинских беспилотников, назвав его кустарным и сравнив с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами».

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ назвал сравнение Паппергера странным и отметил, что если это так, тогда «каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall».

Ранее в Германии более чем в два раза выросло число предприятий военно-промышленного комплекса.