В Германии выросло количество предприятий в сфере военно-промышленного комплекса

RND: число предприятий в сфере ВПК в ФРГ выросло более чем вдвое с 2024 года
Количество предприятий Германии, выпускающих военную продукцию, увеличилось более чем вдвое с 2024 года. Об этом сообщает медиагруппа RND со ссылкой на представителей Федеральной ассоциации германской оборонной промышленности (BDSV).

Отмечается, что за указанный период число компаний-членов BDSV выросло примерно на 300, достигнув в общей сложности 550.

Генеральный директор BDSV Ханс Кристоф Атцподин отметил, что в последние годы в восточной Германии было воплощено в жизнь большое колчиество инициатив, в том числе среди малых и средних предприятий, направленных на укрепление военно-промышленного комплекса страны. Он отдельно выделил расширение работы предприятий Hensoldt, Airbus Defence and Space. MBDA, Diehl Defence и KNDS.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что на фоне кризиса автомобилестроения и тяжелой промышленности Германия превращается в оружейную фабрику. Авторы статьи отмтеили, что ФРГ «погрузилась в самую длительную стагнацию со времен Второй мировой войны, столкнувшись с конкуренцией Китая и падением спроса», и поэтому решила «стать хребтом оборонной промышленности континента».

Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall планирует расширить производство морских беспилотных катеров.

 
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
