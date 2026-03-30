Зеленский резко ответил на слова главы Rheinmetall об «украинских домохозяйках»

Заявление гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, сравнившего производителей украинских дронов с домохозяйками, является странным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

«Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс», – сказал Зеленский.

Он призвал военные корпорации конкурировать не риторикой, а технологиями и результатом. По словам главы государства, Киев демонстрирует технологии «на поле боя, и на земле, и в небе, и на море».

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер жестко высказался о производстве украинских беспилотников, назвав его кустарным и сравнив с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами». Что имел в виду Паппергер и как его слова оценивают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

