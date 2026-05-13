Экс-следователь рассказал о шансах найти живым пропавшего в Кузбассе Героя России

Шансы найти живым Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в Кемеровской области, сохраняются. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

«Шансы найти Алексея живым есть, данную версию под условным наименованием — «благоприятного развития событий», нельзя исключать и в обязательном порядке необходимо отрабатывать ее наряду с иными версиями, в том числе криминального характера», – сказал собеседник агентства.

Поиски Асылханова ведутся больше месяца. По мнению экспертов, военнослужащий мог стать жертвой обмана, бытового конфликта или несчастного случая. Кроме того, Асылханов мог скрыться намеренно и не желает о себе сообщить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

3 апреля около 16:00 Асылханов сел в автомобиль к неизвестному водителю и уехал, после чего перестал выходить на связь. Его супруга Валерия отметила, что такой поздний уход из дома был для него нехарактерен.

Асылханов получил широкую известность благодаря своим подвигам в зоне специальной военной операции — он уничтожил 15 танков, почти 50 бронемашин и до 100 военнослужащих противника. За эти достижения президент России Владимир Путин в декабре 2024 года лично вручил бойцу «Золотую Звезду».

После тяжелого ранения и ампутации правой ноги ветеран вернулся к гражданской жизни: ему установили протез, он начал преподавать в техникуме и поступил в Кемеровский государственный университет на специальность «Пожарная безопасность».

Ранее сообщалось, что участник СВО почти год считался пропавшим без вести.

 
