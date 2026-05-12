Путин заявил о завершающей стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник»

Путин: работы над «Посейдоном» и «Буревестником» находятся на завершающей стадии

Работы над подводным беспилотником «Посейдон» и ракетой «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник», — сказал Путин.

В октябре прошлого года Путин сообщил об успешном завершении испытаний «Буревестника» и «Посейдона». По словам главы государства, эти системы обеспечат стратегический паритет РФ на десятилетия вперед.

