Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Путин заявил о завершающей стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник»

Путин: работы над «Посейдоном» и «Буревестником» находятся на завершающей стадии
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Работы над подводным беспилотником «Посейдон» и ракетой «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник», — сказал Путин.

В октябре прошлого года Путин сообщил об успешном завершении испытаний «Буревестника» и «Посейдона». По словам главы государства, эти системы обеспечат стратегический паритет РФ на десятилетия вперед.

Новость дополняется.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!