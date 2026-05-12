Путин защитил студентов вузов МЧС от призыва

Путин подписал указ о праве на отсрочку для студентов вузов МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет право на отсрочку от призыва на военную службу для студентов вузов МЧС при условии, если они поступили туда сразу после колледжа. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отсрочка коснется тех, кто учится очно в статусе курсанта и окончил колледж по тому же профилю. МЧС России необходимо направлять в Минобороны список учащихся вузов в течение одного месяца с даты зачисления. Также поручено предоставлять список отчисленных в течение трех дней с момента отчисления. Указ президента вступает в силу с 12 мая.

До этого Владимир Путин определил норму призыва граждан на срочную военную службу в 2026 году. Согласно указу главы государства, в этом году планируется призвать 261 тыс. человек.

28 октября прошлого года Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию.

 
