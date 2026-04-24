Россия и Украина обменялись пленными по формуле «193 на 193»

Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии: им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их привезут в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля: тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военнослужащих, и столько же человек было передано украинской стороне. Посредническую роль в гуманитарной части процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что та договоренность согласовывалась «долго и тяжело», а силовики и российский омбудсмен Татьяна Москалькова проделали огромную работу.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.

 
