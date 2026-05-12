СМИ: глава МИД Украины предложил России взаимно прекратить удары по аэропортам

Украина предложила России договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам. Об этом сообщает издание Politico.

Такое предложение выдвинул глава МИД Украины Андрей Сибига. По его мнению, такое соглашение может заинтересовать Россию, поскольку ее аэропорты, включая международный аэропорт Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми перед украинскими атаками.

Сибига выразил мнение, что прекращения ударов по аэропортам можно добиться при активном посредничестве Европейского союза. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту инициативу с рядом европейских лидеров.

12 мая завершилось объявленное Россией перемирие на День Победы.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Глава Белого дома уточнил: прекращение огня запланировано на 9, 10 и 11 мая, также стороны договорились об обмене военнопленными. Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, как у Трампа родилась идея перемирия в зоне СВО.

 
