Путин объяснил, как у Трампа родилась идея перемирия в зоне СВО

Идея президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне СВО стала результатом обсуждения безопасности американского посольства в Киеве, заявил на брифинге российский лидер Владимир Путин.

Политик отметил, что центры управления и принятия решений в Киеве расположены рядом с десятками иностранных дипучреждений. В разговоре с коллегой Путин предупредил лидера США о возможных последствиях.

«В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными в эти два дня», — рассказал президент РФ.

На этой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вслед за президентом Владимиром Зеленским заявил, что беспилотники ВСУ могут пролететь над Красной площадью в День Победы. Он рассказал, что у Киева нет планов наносить удары во время шествия, однако дроны могут атаковать другие цели на территории России. В Госдуме заявили, что любая активность над столицей 9 мая будет расцениваться как угроза безопасности «с однозначным ответом». СМИ при этом написали о возможном ударе «Орешником» по целям на Украине.

