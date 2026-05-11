Минобороны подсчитало, сколько раз Украина нарушила перемирие на День Победы

Киев продолжает обстрелы российских позиций, несмотря на объявленный режим перемирия, и уже нарушил его почти 24 тысячи раз. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что за время паузы, объявленной в боевых действиях на период празднования Дня Победы, было зафиксировано 23 802 нарушения со стороны ВСУ. Только за последние сутки украинские формирования предприняли 12 попыток атак, выпустили 767 снарядов из артиллерии, РСЗО и минометов, а также нанесли 6905 ударов дронами.

«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск», — констатировали в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что российская армия, в отличие от противника, строго соблюдает паузу: авиация, артиллерия и ударные БПЛА с российской стороны не применялись.

Режим прекращения огня был объявлен Москвой в одностороннем порядке в ночь на 7 мая. Украинская сторона сразу же начала его нарушать.

