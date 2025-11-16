На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Греция и Украина договорились вместе разрабатывать морские дроны

Греция и Украина договорились сотрудничать в разработке морских беспилотников
close
Alexandros Avramidis/Reuters

Греция и Украина договорились сотрудничать в сфере разработки и использования морских беспилотников. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

В совместном заявлении стран отмечается, что Афины и Киев будут углублять оборонное сотрудничество — не только в сфере морских дронов, но и в обучении по морским беспилотным системам и проведении греко-украинских учений.

В тексте документа Греция поддержала Украину на «необратимом пути» евроинтеграции и вступления в ЕС.

«В этом контексте стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместные проекты», — говорится в заявлении.

16 ноября президент Владимир Зеленский прилетел в Афины с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакис.

До этого украинский лидер говорил, что Киев планирует наладить импорт американского газа через греческие терминалы. Местные СМИ писали, что в ходе визита политик также попросит у правительства страны две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.

Ранее в Греции из-за Зеленского запретили митинги.

