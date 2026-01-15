Греция предупредила судовладельцев об опасности в Черном море из-за дронов

Греция предупредила об опасности судоходства в Черном море на фоне атак дронов

Греция рекомендовала судовладельцам усилить меры безопасности при заходе в черноморские порты России на фоне участившихся атак беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства судоходства страны.

Ведомство призвало операторов судов пересмотреть протоколы, ссылаясь на инциденты с беспилотниками. В качестве примера упоминается танкер Matilda, который ранее подвергся удару.

13 января агентство Reuters сообщало, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Черном море.

Танкеры находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК. Как писало агентство, общее число судов, атакованных беспилотниками на причалах КТК, увеличилось до четырех.

Ранее Россия отреагировала на атаку Украины на танкеры.