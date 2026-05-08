У берегов Греции обнаружили украинский безэкипажный катер Magura

Украинский безэкипажный катер Magura нашли около греческого острова Лефкас. Об этом сообщает ekathimerini.

По данным издания, в момент обнаружения двигатель дрона продолжал работать. На место были направлены специалисты по разминированию.

Предварительно установлено, что на борту не было взрывчатых веществ.

Греческие власти рассматривают несколько версий. По одной из них, аппарат мог использоваться для контрабанды наркотиков. По другой, дрон предназначался для атак на суда так называемого «теневого флота» России — в последние месяцы в регионе фиксировались подобные инциденты.

30 сентября турецкие рыбаки обнаружили у побережья Чаршибаши в провинции Трабзон безэкипажный катер неизвестного происхождения. Дрон был отбуксирован в порт Ёроз. Аппарат оказался украинским безэкипажным катером Magura V5, который используется Вооруженными силами Украины для операций в Черном море против российского флота. Позже турецкие военные уничтожили дрон контролируемым взрывом.

Ранее безэкипажный катер Magura атаковал российский газовоз Arctic Metagaz с территории Ливии.