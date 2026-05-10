Армия России в зоне СВО продолжает соблюдать перемирие

Минобороны: ВС России в зоне СВО продолжают строго соблюдать перемирие
Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) продолжают строго соблюдать перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что все группировки российских войск остаются на ранее занятых рубежах и позициях.

4 мая Владимир Путин объявил перемирие на СВО по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

8 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между РФ и Украиной будет действовать три дня — 9, 10 и 11 мая. Кроме того, стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000».

9 мая Минобороны РФ обвинило Вооруженные силы Украины в нарушении перемирия, приуроченного ко Дню Победы, 8970 раз. По данным ведомства, ВСУ нанесли 7151 удар с применением беспилотников, 1173 раза обстреляли позиции российских войск из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также предприняли 12 атак на позиции российских подразделений. В МО добавили, что ВС РФ соблюдают перемирие с полуночи 8 мая.

Ранее Слуцкий объяснил согласие России продлить перемирие с Украиной.

 
