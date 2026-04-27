Ким Чен Ын рассказал о героизме военных КНДР в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями солдат Корейской народной армии, которые в Курской области РФ подрывали себя гранатами, но не сдавались в плен. Слова главы государства передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Не только герои, которые, чтобы сохранить великую честь, без колебаний выбирали путь самоподрыва и самоубийства, но и те, кто падал, стремительно бросаясь в атаку на передовой... все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты», — сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что даже на чужбине солдаты помнили о родине.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами на встрече в Пхеньяне.

Глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне». По его словам, текущий год также обещает быть насыщенным в части контактов между странами.

Также Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса, посвященного боевым подвигам военнослужащих КНДР в Курской области.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за вклад КНДР в освобождение Курской области.

 
