На подлете к Москве уничтожили беспилотники

Собянин сообщил об уничтожении уже 109 БПЛА, летевших на Москву
РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В пятницу Собянин заявил, что средства ПВО успешно отразили атаку 107 дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне на подлете к столице сбили не менее 41 беспилотника.

До этого Собянин заявил, что эффективность систем противовоздушной обороны, установленных вокруг Москвы, составляет 99,9%. Он отметил, что системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

Ранее дрон попал в многоэтажку в Подмосковье.

 
