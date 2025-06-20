Собянин: эффективность работы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9%

Собянин заявил о максимально высокой эффективности работы ПВО вокруг Москвы

Сегодня эффективность систем противовоздушной обороны (ПВО), установленных вокруг Москвы, составляет 99,9%. Об этом в интервью РБК заявил мэр столицы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«За последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников. Вы сами хорошо знаете, в конце концов, долетели и упали на Москву буквально считанные единицы. Никаких серьезных разрушений не произошло», — сказал глава города.

Собянин отметил, что системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

Утром 20 июня мэр Москвы сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. На место падения обломков дрона прибыли специалисты экстренных служб.

Спустя час Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник, который летел в сторону столицы. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Ранее военкор оценил эффективность систем ПВО при атаке на аэродром ВСУ под Киевом.