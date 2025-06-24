Дрон попал в многоэтажку в Подмосковье

Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в подмосковном Красногорске. По словам местных жителей, это произошло около 2:00 мск.

«Было два взрыва. От первого проснулась, а через пару минут ударил в дом напротив», — рассказали очевидцы каналу «Осторожно, новости».

В результате прилета загорелась квартира на 17-м этаже — возгорание оперативно ликвидировали, его площадь составила 20 кв. м. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших: 34-летний мужчина получил осколочные раны, также с острой реакцией на стресс госпитализирована беременная женщина.

Всего из здания эвакуировали около 100 жителей, в том числе 30 детей — все они покинули свои квартиры самостоятельно. Через несколько часов им разрешили вернуться домой. Жильцов пострадавшей квартиры пока разместили в гостинице, на месте продолжают работать экстренные службы.

Всего в ночь на 24 июня, по данным Минобороны, над Россией сбили 20 беспилотников, из них два — над Московским регионом. Как уточнил Воробьев, дроны также были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.