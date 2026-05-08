В одном регионе России ввели режим «Ковер»

Режим «Ковер» действует в Самарской области. Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что закрыто воздушное пространство на всех высотах.

В ночь на 7 мая над 21 регионом РФ, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей нейтрализовали 347 украинских беспилотников.

Также 7 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в административном центре региона в результате атаки украинских БПЛА был поврежден многоквартирный дом, жильцов эвакуировали.

План «ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.