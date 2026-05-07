В Минобороны РФ раскрыли детали перемирия с Украиной

МО РФ: все группировки прекратят боевые действия в зоне СВО в связи с перемирием

Все группировки российских войск в зоне проведения спецоперации с 0:00 мск 8 мая до 10 мая прекратят боевые действия в связи с перемирием. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Там уточнили, что также будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.

Россия объявила одностороннее перемирие 8-9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально не принял российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США поддержал российскую инициативу. Заявления украинского лидера о «режиме тишины» она назвала «кровавым пиаром».

Ранее на Украине высказались о соблюдении перемирия на День Победы.