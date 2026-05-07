Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В Минобороны РФ раскрыли детали перемирия с Украиной

МО РФ: все группировки прекратят боевые действия в зоне СВО в связи с перемирием
Евгений Биятов/РИА Новости

Все группировки российских войск в зоне проведения спецоперации с 0:00 мск 8 мая до 10 мая прекратят боевые действия в связи с перемирием. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Там уточнили, что также будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.

Россия объявила одностороннее перемирие 8-9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально не принял российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США поддержал российскую инициативу. Заявления украинского лидера о «режиме тишины» она назвала «кровавым пиаром».

Ранее на Украине высказались о соблюдении перемирия на День Победы.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!