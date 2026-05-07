В Минобороны РФ предупредили Киев о последствиях нарушения перемирия

В случае нарушения украинской стороной перемирия российские войска дадут адекватный ответ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооружёнными Силами РФ будет дан адекватный ответ», — заявили в МО.

Там также еще раз напомнили, что в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Жителей украинской столицы и иностранных дипломатов еще раз предупредили о необходимости покинуть город.

Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая 2026 года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально не принял российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

4 мая Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

Ранее в Крыму заявили, что Зеленский утратил право называться человеком.