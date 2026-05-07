Военный РФ заявил, что ВСУ начали применять датчики движения для наведения БПЛА

Украинские военные начали применять датчики движения для наведения ударных беспилотников на Добропольском направлении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян».

Такие устройства устанавливаются в местах с наибольшей активностью. Они фиксируют движение и передают сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или «Баба-яга», заявил военный.

Эти датчики, которые устанавливаются дистанционно, могут использоваться как совместно с минами, так и отдельно. По его словам, обычно их сбрасывают с дронов — «они втыкаются в землю и реагируют на движение вокруг».

Подобная тактика ВСУ требует для ВС РФ повышенной осторожности при передвижении на передовой, добавил собеседник агентства.

В апреле сообщалось, что украинская армия стала использовать новый высокоскоростной и серийный дрон «Марсианин».

Ранее украинский дрон сбили шапкой.

 
