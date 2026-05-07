На подлете к Москве сбили более 60 беспилотников

Собянин: на подлете к Москве сбили еще два беспилотника
Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Мах.

«Отражена атака еще двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

По подсчетам ТАСС, за эти сутки на подлете к Москве был уничтожен 61 беспилотник.

Об атаках на столичный регион Собянин сообщал еще ночью. Информация о первых сбитых БПЛА появилась еще в 3:07 по МСК, тогда были сбиты два дрона. После этого атаки проводились еще несколько раз.

В ночь на 7 мая также произошли налеты дронов на Таганрог, Брянск и Тулу. Кроме того, над Сочи, Адлером и федеральной территорией «Сириус» произошла волна взрывов на фоне воздушной атаки. Местные жители слышали громкие звуки и видели вспышки со стороны Черного моря.

Ранее дрон ВСУ повредил корпус нейрохирургии в пермской больнице.

 
