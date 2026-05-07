Дрон ВСУ повредил корпус нейрохирургии в пермской больнице

Махонин: в Перми хирурги не прервали операции во время попадания дрона в больницу

Нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае получил повреждения при атаке украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин на видео, опубликованном в «Макс».

«Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все завершены. Удачно завершены. Сейчас все работает в штатном режиме», — отметил глава региона.

7 мая дроны вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Пермский край. Один из дронов ударил по промышленному предприятию, несколько удалось сбить, в Перми поврежден жилой дом и административное здание. По предварительным данным, жертв нет, один человек пострадал, в регионе действует режим «Беспилотной опасности».

Как сообщил Telegram-канал Mash, украинский беспилотник повредил крышу жилого дома на Новосибирской улице. Журналисты уточнили, что в нескольких квартирах повылетали оконные рамы, а учеников ближайших школ эвакуировали в подвалы. Что известно о последствиях атаки и ситуации на месте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, выросло до 41.