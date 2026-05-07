Украинский дрон сбили шапкой

Житель села Великая Знаменка Запорожской области Николай Аматов сбил шапкой дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что БПЛА погнался за мужчиной, однако тот не растерялся и бросил в него шапку. Она попала в лопасти беспилотника, из-за чего он упал и взорвался в нескольких метрах от Аматова.

Силовик отметил, что российские военные перехватили сигнал украинского дрона, однако взять управление над ним не успели.

До этого бывший сотрудник МВД сбил украинский беспилотник в Подмосковье. Мужчина был на даче, когда услышал звук летящего дрона. Увидев, что БПЛА направляется в сторону города Озёры, где живет его семья, он взял ружье и вышел в поле. По его словам, существовала «угроза близким, всем жителям Москвы и области». Мужчина выстрелил в дрон и тот сразу взорвался. Позже бывшего полицейского наградили в Госдуме.

В МЧС РФ призывали россиян не сбивать дроны подручными средствами. Кроме того, опасно подходить к упавшим БПЛА и трогать их. Вблизи беспилотника не нужно использовать радиоаппаратуру, мобильный телефон, устройства с GPS, отметили спасатели.

Ранее боец ВСУ попытался поймать дрон рукой.