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МЧС запретило россиянам пытаться сбивать дроны подручными средствами

МЧС: граждане не должны самостоятельно сбивать беспилотники
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россияне не должны сбивать беспилотники подручными средствами и подходить близко к упавшим дронам. Об этом со ссылкой на рекомендации МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что нельзя при падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подходить к нему, трогать его. Ни в коем случае не следует пытаться сбить дрон подручными средствами. Вблизи беспилотника не нужно использовать радиоаппаратуру, мобильный телефон, устройства с GPS.

При падении БПЛА необходимо отойти от него на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево и предупредить других находящихся поблизости граждан. После этого следует сообщить о чрезвычайном происшествии по телефону 112.

В МЧС призвали граждан не снимать работу систем противовоздушной обороны, моменты полета дронов, военную технику и инфраструктуру и выкладывать эти материалы в соцсети.

13 марта сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры на юге Воронежской области.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за падения БПЛА.

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