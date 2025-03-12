Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Московской области рассказал, как сбил дрон из ружья

Бывший сотрудник МВД Юдаев рассказал, как сбил дрон из ружья в Подмосковье
close
Inna Varenytsia/Reuters

Бывший сотрудник МВД Александр Юдаев рассказал, как сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Его слова приводит РБК.

«Это был исключительный случай — самооборона», — сказал он.

По его словам, существовала «угроза семье, близким, всем жителям Москвы и области».

Юдаев рассказал, что был на даче, когда услышал звук дрона. Увидев, что беспилотник направляется в сторону города Озёры, где живет его семья, он взял ружье и вышел в поле.

«Когда полетел следующий беспилотник — я выстрелил, он сразу взорвался», — отметил экс-полицейский.

Накануне над территорией Московской области за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон. Около пяти часов утра житель городского округа Коломны Александр Юдаев, услышавший звук моторов бензиновых дронов, взял гладкоствольное ружье «К-71», зарядил его картечью и выстрелил, поразив один из БПЛА, который летел в сторону города Озёры. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов призвал наградить Юдаева.

Ранее стало известно, что в деревне Московской области из-за падения БПЛА повреждены ЛЭП и выгорело поле.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами