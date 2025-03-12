Житель Московской области рассказал, как сбил дрон из ружья

Бывший сотрудник МВД Юдаев рассказал, как сбил дрон из ружья в Подмосковье

Бывший сотрудник МВД Александр Юдаев рассказал, как сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Его слова приводит РБК.

«Это был исключительный случай — самооборона», — сказал он.

По его словам, существовала «угроза семье, близким, всем жителям Москвы и области».

Юдаев рассказал, что был на даче, когда услышал звук дрона. Увидев, что беспилотник направляется в сторону города Озёры, где живет его семья, он взял ружье и вышел в поле.

«Когда полетел следующий беспилотник — я выстрелил, он сразу взорвался», — отметил экс-полицейский.

Накануне над территорией Московской области за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон. Около пяти часов утра житель городского округа Коломны Александр Юдаев, услышавший звук моторов бензиновых дронов, взял гладкоствольное ружье «К-71», зарядил его картечью и выстрелил, поразив один из БПЛА, который летел в сторону города Озёры. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов призвал наградить Юдаева.

Ранее стало известно, что в деревне Московской области из-за падения БПЛА повреждены ЛЭП и выгорело поле.