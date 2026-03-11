Размер шрифта
На видео сняли последние минуты жизни бойца ВСУ, поймавшего дрон рукой

Военкор Кулько: боец ВСУ попытался поймать дрон рукой и поплатился за это жизнью

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался поймать рукой летевший на него FPV-дрон, но потерпел неудачу. Последние секунды его жизни были сняты на видео, сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Кулько уточнил, что две группы ВСУ были обнаружены российскими операторами дронов на подходе к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Враг пытался спрятаться в кустах, но был обнаружен и уничтожен точными попаданиями.

Момент атаки одного из украинских военнослужащих попал на видео. На записи можно увидеть, как дрон постепенно снижается, а затем, заметив бойца ВСУ в кустах, летит по направлению к нему. Однако вместо того, чтобы убежать, боец протянул руку к БПЛА, чтобы поймать его. На этом моменте запись обрывается.

Военкор добавил, что ВС РФ также обнаружили миномет ВСУ во дворе частного дома в Константиновке. Ударом артиллерии его уничтожили.

До этого боец ВСУ во время атаки российских дронов встал на колени с просьбой сдаться в плен. В результате бойцы ВС РФ не стали атаковать и взяли военнослужащего в плен. Отмечается, что этот солдат единственный, кому удалось выжить в ходе атаки.

Ранее российский дроновод не стал атаковать машину с украинскими гуманитарщиками в зоне СВО.

 
