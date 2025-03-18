«Российская земля богата героями». В Госдуме наградили мужчину, сбившего дрон из ружья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил Александра Юдаева, который 11 марта сбил украинский беспилотник в Подмосковье из ружья, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Мужчине вручили почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России.
«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил. Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан. Давайте поблагодарим его самого и его родителей за то, что такого сына воспитали», — сказал Володин.
Юдаев поблагодарил депутатов, заявив, что он исполнил свой гражданский долг.
«Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России!» — заявил Юдаев.
Сбил дрон на костылях
11 марта украинские беспилотники полетели в сторону Москвы. В это время Александр Юдаев был на даче в деревне Дулебино со сломанной правой ногой, он приехал туда восстановиться после травмы и прочистить ружье, пишет SHOT. Рано утром он проснулся от характерного звука дронов. На костылях вышел во двор и увидел беспилотники, которые направлялись в сторону поселка Озеры, где находилась его семья.
Первый дрон улетел, пока мужчина ходил за ружьем. Юдаев кое-как добрался со сломанной ногой до позиции примерно в 20 метрах от дома. Во второй дрон он не попал, а третий сбил. У мужчины было с собой три патрона.
«Где-то в 4:35 вылетел на меня как раз третий беспилотник. Я по нему стрелял где-то на высоте был 40 метров, произошел одновременно с выстрелом взрыв, части беспилотника упали на поле и догорели. Часть осколков попала в мой забор и здесь в дорогу», — уточнил Юдаев.
Был еще четвертый беспилотник, но он подлетел к домам, поэтому мужчина не стал его сбивать. Юдаев не боялся стрелять в дроны, так как он думал о людях, которые могут погибнуть в результате атаки. После произошедшего он сразу вызвал экстренные службы. Части беспилотника упали на поле, поэтому он охранял это место до приезда специалистов.
«Я старался обезопасить соседей и снес беспилотник в поле, рядом с деревней. Произошел взрыв, меня немножко волной накрыло, осколки рядом вонзились в землю. А так, вроде, ничего. Это было утром рано. Здесь ничего особо необычного нет», — сказал Юдаев.
Не первый дрон
Односельчанин в беседе с RT поблагодарил соседа:
«Он боевой такой товарищ, ездит по командировкам. Сейчас его увезли куда-то. Возможно, дает показания. Мы, конечно, благодарны ему. Ведь по факту он спас чьи-то жизни!»
Сын мужчины Дмитрий заявил, что его отец и раньше сбивал беспилотники, это было несколько месяцев назад. Он отметил, что Юдаев не охотник, но у него есть зарегистрированное по всем правилам оружие.
52-летний Александр Юдаев родился в подмосковном поселке Озеры. Он работал в полиции, был в горячих точках, ветеран Чечни. Кроме этого, мужчина увлекается охотой и парашютным спортом. У него есть жена и сын. В ночь на 11 марта ВСУ выпустили в сторону России 337 беспилотников, почти треть из них предназначалась для столичного региона.