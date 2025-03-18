«Российская земля богата героями». В Госдуме наградили мужчину, сбившего дрон из ружья

В Госдуме наградили бывшего полицейского Александра Юдаева, который сбил украинский беспилотник рядом со своей дачей в Подмосковье. По словам его сына, мужчина и раньше уничтожал дроны ВСУ. При этом Юдаев не считает свой поступок геройством, отмечая, что выполнял гражданский долг.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил Александра Юдаева, который 11 марта сбил украинский беспилотник в Подмосковье из ружья, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Мужчине вручили почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России.

«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил. Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан. Давайте поблагодарим его самого и его родителей за то, что такого сына воспитали», — сказал Володин.

Юдаев поблагодарил депутатов, заявив, что он исполнил свой гражданский долг.

«Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России!» — заявил Юдаев.

Сбил дрон на костылях

11 марта украинские беспилотники полетели в сторону Москвы. В это время Александр Юдаев был на даче в деревне Дулебино со сломанной правой ногой, он приехал туда восстановиться после травмы и прочистить ружье, пишет SHOT. Рано утром он проснулся от характерного звука дронов. На костылях вышел во двор и увидел беспилотники, которые направлялись в сторону поселка Озеры, где находилась его семья.

Первый дрон улетел, пока мужчина ходил за ружьем. Юдаев кое-как добрался со сломанной ногой до позиции примерно в 20 метрах от дома. Во второй дрон он не попал, а третий сбил. У мужчины было с собой три патрона.

«Где-то в 4:35 вылетел на меня как раз третий беспилотник. Я по нему стрелял где-то на высоте был 40 метров, произошел одновременно с выстрелом взрыв, части беспилотника упали на поле и догорели. Часть осколков попала в мой забор и здесь в дорогу», — уточнил Юдаев.

Был еще четвертый беспилотник, но он подлетел к домам, поэтому мужчина не стал его сбивать. Юдаев не боялся стрелять в дроны, так как он думал о людях, которые могут погибнуть в результате атаки. После произошедшего он сразу вызвал экстренные службы. Части беспилотника упали на поле, поэтому он охранял это место до приезда специалистов.

«Я старался обезопасить соседей и снес беспилотник в поле, рядом с деревней. Произошел взрыв, меня немножко волной накрыло, осколки рядом вонзились в землю. А так, вроде, ничего. Это было утром рано. Здесь ничего особо необычного нет», — сказал Юдаев.

Не первый дрон

Односельчанин в беседе с RT поблагодарил соседа:

«Он боевой такой товарищ, ездит по командировкам. Сейчас его увезли куда-то. Возможно, дает показания. Мы, конечно, благодарны ему. Ведь по факту он спас чьи-то жизни!»

Сын мужчины Дмитрий заявил, что его отец и раньше сбивал беспилотники, это было несколько месяцев назад. Он отметил, что Юдаев не охотник, но у него есть зарегистрированное по всем правилам оружие.

«Полнейшее нежелание идти на компромиссы». Почему Зеленский одобрил атаку дронов на Россию Российские военные за ночь сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией... 11 марта 15:34

52-летний Александр Юдаев родился в подмосковном поселке Озеры. Он работал в полиции, был в горячих точках, ветеран Чечни. Кроме этого, мужчина увлекается охотой и парашютным спортом. У него есть жена и сын. В ночь на 11 марта ВСУ выпустили в сторону России 337 беспилотников, почти треть из них предназначалась для столичного региона.