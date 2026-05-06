Литва решила заполучить себе военных США после их вывода из Германии

Литва готова принять максимально возможное количество американских военных, если США решат вывести их из Германии. Об этом президент республики Гитанас Науседа заявил на полигоне в Капчаместисе, передает РИА Новости.

Давая совместную пресс-конференцию с польским коллегой Каролем Навроцким, литовский лидер сообщил, что его страна уже создает необходимую инфраструктуру для размещения и учений союзников.

«Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем», — заверил он.

По словам Науседы, Литва прежде всего заинтересована в том, чтобы выводимые из ФРГ американские войска остались в Европе. Политик напомнил, что на территории республики уже находятся более тысячи солдат США.

О решении вывести 5 тысяч военнослужащих американского контингента из Германии Вашингтон сообщил 2 мая. Комментируя это, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал решение правительства США ожидаемым, хотя даже в самом Пентагоне якобы были им ошеломлены. По оценке СМИ, вывод военных займет от полугода до года.

Ранее новость о выводе войск США из Германии застала НАТО врасплох.