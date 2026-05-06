Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Литва решила заполучить себе военных США после их вывода из Германии

Президент Литвы заявил о готовности принять выведенных из Германии военных США
Global Look Press

Литва готова принять максимально возможное количество американских военных, если США решат вывести их из Германии. Об этом президент республики Гитанас Науседа заявил на полигоне в Капчаместисе, передает РИА Новости.

Давая совместную пресс-конференцию с польским коллегой Каролем Навроцким, литовский лидер сообщил, что его страна уже создает необходимую инфраструктуру для размещения и учений союзников.

«Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем», — заверил он.

По словам Науседы, Литва прежде всего заинтересована в том, чтобы выводимые из ФРГ американские войска остались в Европе. Политик напомнил, что на территории республики уже находятся более тысячи солдат США.

О решении вывести 5 тысяч военнослужащих американского контингента из Германии Вашингтон сообщил 2 мая. Комментируя это, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал решение правительства США ожидаемым, хотя даже в самом Пентагоне якобы были им ошеломлены. По оценке СМИ, вывод военных займет от полугода до года.

Ранее новость о выводе войск США из Германии застала НАТО врасплох.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!