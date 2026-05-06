В Совфеде предупредили Украину о возможном массированном ударе

Народ поддержит президента России Владимира Путина в случае принятия решения о жестком и массированном ударе по Украине. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что украинская армия продолжает удары по Туапсе, а также атакует Чебоксары и направляют дроны в сторону Ленинградской области.

«В такой ситуации жесткий ответ Украине напрашивается. Народ России поддержит Президента в случае принятия решения о массированном ударе по Украине. Если будут атаки на 9 мая, по Украине прилетит мощнее и больнее. Время действовать хирургически заканчивается», — написал Джабаров.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

Ранее в СК рассказали об атаке ВСУ на Чебоксары с использованием крылатых ракет.