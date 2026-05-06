Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В Совфеде предупредили Украину о возможном массированном ударе

Джабаров: народ России поддержит Путина в случае жесткого ответа Украине
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Народ поддержит президента России Владимира Путина в случае принятия решения о жестком и массированном ударе по Украине. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что украинская армия продолжает удары по Туапсе, а также атакует Чебоксары и направляют дроны в сторону Ленинградской области.

«В такой ситуации жесткий ответ Украине напрашивается. Народ России поддержит Президента в случае принятия решения о массированном ударе по Украине. Если будут атаки на 9 мая, по Украине прилетит мощнее и больнее. Время действовать хирургически заканчивается», — написал Джабаров.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

Ранее в СК рассказали об атаке ВСУ на Чебоксары с использованием крылатых ракет.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!