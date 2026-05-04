Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Украине пригрозили «неотвратимым ответом» в случае попытки сорвать парад Победы

Депутат Колесник: Зеленский получит кратный ответ в случае провокаций 9 Мая
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Украина и ее президент Владимир Зеленский получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По оценке депутата, пока Зеленский у власти, ситуация на Украине будет ухудшаться. Он сделает все, чтобы наносить удары «в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению» России, заявил Колесник.

«В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным», — сказал парламентарий.

Зеленский «действительно обнаглел» и теперь «рулит Евросоюзом», отметил политик. Росси нужно серьезно подумать, что делать с этим «чучелом дальше», отметил Колесник. В связи с этим он отметил, что не помешал бы «превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны».

До этого Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.

По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

Ранее премьер Эстонии поддержал удары Украины вглубь России.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!