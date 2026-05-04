Украина и ее президент Владимир Зеленский получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По оценке депутата, пока Зеленский у власти, ситуация на Украине будет ухудшаться. Он сделает все, чтобы наносить удары «в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению» России, заявил Колесник.

«В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным», — сказал парламентарий.

Зеленский «действительно обнаглел» и теперь «рулит Евросоюзом», отметил политик. Росси нужно серьезно подумать, что делать с этим «чучелом дальше», отметил Колесник. В связи с этим он отметил, что не помешал бы «превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны».

До этого Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.

По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

Ранее премьер Эстонии поддержал удары Украины вглубь России.