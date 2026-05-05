Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В СК рассказали об атаке ВСУ на Чебоксары с использованием крылатых ракет

СК России: ВСУ ударили по Чувашии с помощью дронов и крылатых ракет
Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили не менее восьми беспилотников и крылатые ракеты во время массированной атаки на город Чебоксары. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары ночью и ранним утром 5 мая. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной».

Как утверждал президент Владимир Зеленский, украинские военные ударили по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». По его словам, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15 тыс. км.

При атаке ВСУ по Чебоксарам пострадали 32 человека, среди них ребенок. Еще два человека не выжили.

Ранее Чебоксары подвергся атаке дронов типа «Лютый».

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!