В СК рассказали об атаке ВСУ на Чебоксары с использованием крылатых ракет

СК России: ВСУ ударили по Чувашии с помощью дронов и крылатых ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили не менее восьми беспилотников и крылатые ракеты во время массированной атаки на город Чебоксары. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары ночью и ранним утром 5 мая. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной».

Как утверждал президент Владимир Зеленский, украинские военные ударили по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». По его словам, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15 тыс. км.

При атаке ВСУ по Чебоксарам пострадали 32 человека, среди них ребенок. Еще два человека не выжили.

Ранее Чебоксары подвергся атаке дронов типа «Лютый».