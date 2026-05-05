В Минздраве рассказали о пострадавших при атаке на Чебоксары

В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

До этого глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА по Чебоксарам пострадали 32 человека, среди них ребенок. Еще два человека не выжили.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки беспилотника повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку.

В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев нанес удары по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». С таким утверждением выступил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его утверждению, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15000 километров.

Ранее генерал допустил запуск дронов по Чебоксарам с территории России.