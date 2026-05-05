Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В Минздраве рассказали о пострадавших при атаке на Чебоксары

В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки ВСУ
Telegram-канал SHOT

В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

До этого глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА по Чебоксарам пострадали 32 человека, среди них ребенок. Еще два человека не выжили.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки беспилотника повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку.

В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев нанес удары по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». С таким утверждением выступил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его утверждению, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15000 километров.

Ранее генерал допустил запуск дронов по Чебоксарам с территории России.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!