Глава Чувашии назвал число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары

Николаев: 32 человека пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию

При атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА по Чебоксарам пострадали 32 человека, среди них ребенок. Еще два человека не выжили. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе».

«Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок», — указано в сообщении.

Большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, остающимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, рассказал глава Чувашии.

Николаев также отметил, что республика окажет всю необходимую помощь пострадавшим семьям.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки беспилотника повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку.

В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев нанес удары по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». С таким утверждением выступил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его утверждению, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15000 километров.

Ранее генерал допустил запуск дронов по Чебоксарам с территории России.