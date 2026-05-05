Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Глава Чувашии назвал число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары

Николаев: 32 человека пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию
Станислав Красильников/РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА по Чебоксарам пострадали 32 человека, среди них ребенок. Еще два человека не выжили. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе».

«Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок», — указано в сообщении.

Большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, остающимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, рассказал глава Чувашии.

Николаев также отметил, что республика окажет всю необходимую помощь пострадавшим семьям.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки беспилотника повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку.

В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев нанес удары по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». С таким утверждением выступил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его утверждению, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15000 километров.

Ранее генерал допустил запуск дронов по Чебоксарам с территории России.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!