Генерал допустил запуск дронов по Чебоксарам с территории России

Украинские диверсионные группы могли атаковать Чебоксары беспилотниками, запущенными с территории России. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его мнению, украинские военные прибегают к подобным действиям из-за неудач на линии соприкосновения. Он допустил, что для атак могли использоваться поставленные ранее беспилотники, а их запуск могли осуществлять диверсионно-разведывательные группы с территории России.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку. По последним данным, двух человек спасти не удалось, еще 34 получили ранения.

В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Чувашии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил об ударе «Фламинго» по Чебоксарам.