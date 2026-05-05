Зеленский заявил об ударе «Фламинго» по Чебоксарам

Зеленский утверждает, что ВСУ нанесли удар по Чебоксарам ракетой «Фламинго»

Украина нанесла удары по городу Чебоксары ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». С таким утверждением выступил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах», — написал Зеленский.

По его утверждению, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15000 километров.

«Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали», — заявил президент Украины.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Чувашии — в материале «Газеты.Ru».

