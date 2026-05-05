В Одессе произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

В части Одесской области действует воздушная тревога.

Незадолго до этого в Минобороны России рассказали, что за прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ, российские военные нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах украинской армии. В министерстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

3 мая политический аналитик Алан Уотсон заявил, что ВС РФ продолжат наступление на Одессу и другие крупные города Украины, если Киев и Запад не признают новые территории российскими. По его словам, президент России Владимир Путин обозначил условия Москвы для устойчивого мирного урегулирования конфликта.

27 апреля военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для полноценной защиты Севастополя от украинских атак армии России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области.

Ранее на Украине предупредили о возможном «вотерауте».